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Среда, 23 апреля 2025, 22:08 мск

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Вучич приедет в Москву на 9 мая: президент Сербии решил взять удар на себя

Александр Вучич. Фото из архива сайта президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что намерен сдержать обещание и посетить парад в честь Дня Победы в Москве 9 мая. В эфире телеканала Pink сербский лидер отметил, что рассчитывает также на переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, чтобы обсудить энергетическое сотрудничество двух стран.

«Я еще восемь месяцев назад сказал, что поеду в Москву, и я поеду в Москву. Вероятно, я буду единственным, кто туда поедет, потому что другие ведомства не могут рисковать. Я не хочу, чтобы правительство Джуро Мацута платило цену. Я хочу, чтобы у них была возможность сотрудничать с ЕС как положено, и чтобы никто не мог им ничего сказать», – сказал Вучич (цитата по ТАСС).

Сербский лидер также отметил, что планируемое ранее участие подразделения Вооруженных сил Сербии в параде 9 мая может не состояться. «Маловероятно, что поедут представители Вооруженных сил, потому что на них обрушились бы разные удары и санкции, и так далее, и так далее. Я поеду. Я приму на себя все удары этого мира – и внешние, и внутренние», – пояснил Вучич.

Белград, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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