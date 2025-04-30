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Среда, 30 апреля 2025, 19:11 мск

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«Так действует мафия»: в МИД России назвали бандитизмом угрозы из ЕС в адрес президента Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бандитизмом и шантажом угрозы Еврокомиссии президенту Сербии Александру Вучичу за его намерение посетить в Москву 9 мая.

«Что это за «черные метки», которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки», – заявила Захарова, комментируя высказывания представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье, что поездка Вучича в РФ осложнит переговоры о приеме Сербии в Евросоюз.

«В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления. А не прибегать к тем методам, которые сама же Еврокомиссия отвергает, – к диктатуре», – подчеркнула официальный представитель МИД России в своем телеграм-канале.

Москва, Елена Володина

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