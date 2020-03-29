В России снова выросла смертность от коронавируса нового типа

Первый случай смерти больного, у которого выявлен коронавирус нового типа, произошел в Пскове. Как сообщает региональный оперативный штаб, мужчина скончался в воскресенье. Он не выезжал за границу и заразился от другого больного коронавирусом. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии легких.

Всего в России на сегодняшний день умерло 9 больных COVID-19. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сегодня написал в своём Фейсбуке об увеличении числа госпитализированных, нуждающихся в аппарате ИВЛ. Сорок процентов из подключённых к ним – моложе сорока лет, это нетипичная картина, отметил Проценко.

Псков, Елена Васильева

Псков. Другие новости 29.03.20

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