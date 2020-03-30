Санкт-Петербург самоизолировался до 5 апреля

Санкт-Петербург стал очередным регионом России, выбравшем путь самоизоляции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщается в постановлении правительства северной столицы, обязательным является режим изоляции для граждан старше 65 лет. Он будет действовать до 14 апреля. Остальных губернатор Александр Беглов просит посидеть дома пока до 5 апреля.

Жителям Петербурга предписывается не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Из дома можно выходить на работу, если удаленка невозможна, и в магазины у дома. Разрешен выгул животных. Можно выносить мусор.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 30.03.20

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