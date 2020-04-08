В соцсетях распространяют видео с Дмитрием Медведевым: «Всех, кто в масках, надо паковать по полной программе»

В Рунете обрело вторую популярность видео с жестким высказыванием Дмитрия Медведева. В нем он говорит о том, как следует поступать с людьми, которые носят маски. «С теми кто в масках вообще не следует общаться. Они зачем их надели? Они Новый год собираются праздновать? Маска на таком мероприятии – признак участия в банде. И их нужно паковать по полной программе – всех, кто так вышел», – говорит Дмитрий Медведев на видео, которое рассылают по мессенджерам и соцсетям.

Отметим, что этому видео – больше девяти лет. Оно было записано на совещании о дополнительных мерах по обеспечению правопорядка после протестов на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Тогда Медведев был президентом России. Столкновения в столице произошли во время митинга в память о болельщике «Спартака» Егоре Свиридове, он погиб в результате нападения на группу футбольных фанатов. Первоначальные действия правоохранительных органов по расследованию убийства были восприняты как покрывательство подозреваемых, среди которых были представители разных национальностей. Митинг перерос в столкновения с милицией, несколько человек были задержаны. Участник нападения на Свиридова – Аслан Черкесов, который произвел несколько выстрелов в юношу, – был приговорен к лишению свободы на 20 лет и шесть месяцев.

Москва, Тамара Барабанова

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