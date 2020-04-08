В Арзамасе санитары ловили пациента психинтерната – у него подозрение на коронавирус (ВИДЕО)

В городе Арзамасе местный житель не захотел добровольно сдавать анализы на коронавирус, хотя он находится под подозрением на это заболевание. Ситуация не особенно отличается от тех, что уже происходили в Москве и Санкт-Петербурге, если бы не одна деталь – сбегавший от медиков мужчина имеет психическое расстройство. Его опекун попал в больницу с онкологией, а самого мужчину готовили к отправке в психоневрологический интернат. Врачи заподозрили, что он может быть заражен коронавирусом нового типа и хотели взять анализы, но пациент сдавать их не захотел. Санитарам в прямом смысле пришлось побегать за мужчиной. В конце концов, его поймали.

«Получена информация о подозрении на наличие COVID-19 у недееспособного арзамасца психиатрического профиля. Тестирование было проведено для перестраховки, учитывая особый режим, который нужно сохранить для подобных учреждений. Но пациент был не согласен с позицией здравоохранения, что часто бывает», – написал на своей странице в соцсети мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Арзамас, Елена Сычева

Арзамас. Другие новости 08.04.20

Росавиация констатировала снижение пассажиропотока из-за коронавируса. / Минсельхоз призвал на уборку студентов и заключенных из-за отсутствия гастарбайтеров. / «Дедлок» экономики: Россия через коронавирусную изоляцию возвращается в 1990-е. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»