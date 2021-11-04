Департамент внутренней политики Белгородской области возглавила технолог Оксана Тарантова

В правительстве Белгородской области назвали имя нового куратора политического блока. Им стала известный политтехнолог, член Российской ассоциации по связям с общественностью и Российской ассоциации политических консультантов Оксана Тарантова.

Отмечается, что у нового руководителя – 20-летний опыт работы политическим консультантом. Оксана Тарантова работала на избирательных кампаниях в разных регионах страны, в том числе в Югре, Севастополе и на Дальнем Востоке. Кроме того, она была директора департамента общественных связей Кировской области и начальником управления внутренней политики в правительстве Ставропольского края.

В Ставрополье Тарантова работала вместе с нынешним губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, где последний занимал должность заместителя главы правительства.

Приход технолога в региональную команду уже оценили эксперты. Политологи считают, что Оксана Тарантова поможет выстроить межэлитные коммуникации и усилить информационный блок.

«Оксана Тарантова – признанный специалист в области политического консалтинга и информационных коммуникаций. Она в совершенстве владеет всеми технологиями, необходимыми для создания эффективной системы управления общественно-политическими процессами. Говорю об этом, исходя из личного опыта сотрудничества с Тарантовой. Она умеет быстро и комплексно решать сложные задачи, опираясь на большой опыт, современную науку и проверенные кадры. Опыт работы в разных регионах нашей страны – на Дальнем Востоке, Урале, в Ставрополье – поможет ей в проведении внутренней политики в Белгородской области в команде нового губернатора», – считает политолог, глава «Института системных политических исследований и гуманитарных проектов» Анатолий Гагарин.

Белгород, Елена Васильева

Белгород. Другие новости 04.11.21

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