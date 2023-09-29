В ЮФО пройдет региональный финал Всероссийской премии «Экспортер года»

В Северо-Западном федеральном округе пройдет финал окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года». Награждение победителей и призеров состоится 3 октября в Великом Новгороде на площадке Новгородской технической школы в 16 часов.

В мероприятиях участвуют представители федеральных органов исполнительной власти, Российского экспортного центра, администраций субъектов округа.

Экспортеры состязались за звание лучшего в СЗФО в 19 номинациях. Победители определены комиссией, состоящей из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра и бизнес-сообщества. Лидером округа по экспортным результатам стал Санкт-Петербург. Петербургские компании заняли больше всего призовых мест – 24. Предприниматели Вологодской области – 6 мест, Псковской области – 5 лидирующих позиций. Новгородская область, принимающая в этом году окружной финал, – 2 призовые строчки.

«Несмотря на непростые климатические условия, в Северо-Западном федеральном округе динамично развивается сельское хозяйство и растет объем поставок продукции АПК за рубеж. Наибольший экспортный вклад вносят продукция масложировой отрасли и пищевой и перерабатывающей промышленности, а также рыба и морепродукты. Самые высокие результаты по поставкам на мировой рынок демонстрируют Калининградская, Мурманская области и Санкт-Петербург», – отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

«Востребованность производимой продукции на глобальных рынках – важнейший индикатор уровня конкурентоспособности во многих отраслях. Благодаря конкурсу «Экспортер года» мы фиксируем ежегодный рост экспортного потенциала регионов. Сейчас, в условиях глобальной перестройки логистических цепочек, у компаний есть отличная возможность найти новые рынки сбыта и доказать, что российская продукция обладает высоким качеством и может достойно выдержать конкуренцию на зарубежных рынках. Группа ВЭБ со своей стороны готова оказывать экспортерам весь комплекс мер поддержки», – прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

Каждый победитель окружного этапа номинирован на финал федерального конкурса. Лучшие экспортёры страны будут награждены на Международном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц Правительства РФ в октябре 2023 года.

Москва, Елена Васильева

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