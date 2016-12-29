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Челябинск

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Публикации за 29.12.16

В Челябинске поймали коллекторов, угрожавших должникам рогатками

В Челябинске поймали коллекторов, угрожавших должникам рогатками

В Челябинске задержали двух сотрудников коллекторского агентства, разбивавших окна горожан.

Как сообщили агентству » в ГУ МВД России по Челябинской области, группа коллекторов более полутора лет занималась вымогательством денег у жителей южноуральской столицы.

Задержаны двое подозреваемых 28 и 24 лет. Они действовали под видом так называемого «коллекторского» агентства, у них был офис, распределены роли каждого «сотрудника».

Имея базы данных граждан, имеющих задолженности по кредитам, вымогатели многократно звонили им по телефонам, в настойчивой форме требуя возврата денег. Для устрашения коллекторы разбивали окна в квартирах должников с помощью пневматических пистолетов и рогаток.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе обыска в жилище одного из подозреваемых в Трехгорном обнаружено и изъято более килограмма марихуаны.

В настоящее время установлена причастность задержанных членов группы к четырем эпизодам деятельности, предусмотренных статьями 163 (Вымогательство) и 228 (Незаконный оборот наркотиков) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении вымогательств и избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу.

В настоящее время следователи ГУ МВД России по Челябинской области проводят мероприятия, направленные на установление причастности данной группы к совершению других аналогичных деяний.

Челябинск, Юлия Малецкая

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