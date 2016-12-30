У одних карьера ввысь, у других – личная жизнь, третьим – деньги рекой, а кто – в омут головой... Гороскоп РИА «Новый День» на 2017 год

Публикации за 30.12.16

В гороскопе на год ситуация рассматривается в общих чертах, без подробностей. Если месяц определён как благоприятный или, наоборот, неблагоприятный, то это нужно понимать как преимущественную характеристику периода, а не как абсолют. Годовой масштаб обзора не позволяет разглядеть детали внутри каждого месяца, но они есть, и будут раскрыты в последующих недельных гороскопах. Цель годового гороскопа состоит в том, чтобы дать общее представление всего периода, его «вид сверху». Общую для всех знаков характеристику года дать невозможно, так как прогнозы существенно отличаются. Можно только сказать, что новый, 2017-й год, ни для кого не станет катастрофическим, а с другой стороны, никто не достигнет значительного успеха. Взлёты и падения имеют локальный характер, и, в целом, все гороскопы сохраняют баланс. Нужно только иметь в виду, что осень и зима могут оказаться напряжёнными, поэтому, желательно к трудностям подготовится.

Овен

Гороскоп на 2017 год для Овнов-мужчин в профессиональном плане, в основном, благоприятный. Значительное влияние в течение года будет оказывать Венера во взаимодействии с Сатурном и Ураном. Почти весь год на Овнов будут положительно воздействовать Нептун и Плутон, создавая условия для их развития и продвижения в делах и карьере. Основное негативное воздействие планет приходится на период с мая по июнь, когда напряжённые аспекты Юпитера и Урана осложнят отношения с деловыми партнёрами. Наилучший прогноз по году относится к решению финансовых вопросов. Наибольших успехов в этой сфере Овны достигнут в апреле и июле-августе, но в целом, вторая половина года выглядит более успешной. В остальные месяцы взаимодействие с местными партнёрами тоже оценивается преимущественно позитивно. При сотрудничестве с далёкими партнёрами проблемным будет период июнь-июль, кроме того, трудности могут возникнуть в январе и первой половине февраля, а также в самом конце декабря. В основной работе сложности ожидаются в период с мая по июнь, затем в октябре и, кроме того, в декабре. Ситуация в доме на весь год ожидается преимущественно напряжённой. Прогноз по обустройству личной жизни на середину года негативный, а на остальное время благоприятный. Личное материальное положение характеризуется как благополучное, особенно, в первой половине года, но в январе и декабре возможны некоторые проблемы.

У Овнов-женщин наиболее перспективным выглядит сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. С ними связаны и хорошие показатели финансовой деятельности. В первой половине года наибольших успехов в этой сфере Овны достигнут в марте, а с июля и до конца года прогноз по финансам почти полностью позитивный. При работе с местными партнёрами, наоборот, предпочтительный период – первая половина года. Ближе к концу периода, особенно, в ноябре и декабре в гороскопе заметно негативное влияние планет, и очевидно, что ситуация будет складываться, в основном, неблагоприятно для Овнов. В основной деятельности положение неустойчивое, по всей видимости, отношения с местными деловыми партнёрами значительно повлияют на неё, соответственно, первая половина года выглядит лучше, чем вторая. Таким образом, получается, что Овнам лучше всё-таки развивать отношения с далёкими партнёрами, хотя в этой работе будут и неблагоприятные периоды в мае, июне и начале июля. В целом, год выглядит успешным: у Овнов будет сильная поддержка Урана, Нептуна и Плутона, которые будут корректировать обстоятельства в положительную сторону. Ситуация в доме ожидается напряжённой в марте, апреле и декабре. Прогноз по обустройству личной жизни негативный для первой половины года. Личное материальное положение характеризуется как преимущественно благополучное, хотя в конце года, в период ноябрь-декабрь, ожидается ухудшение.

Телец

Тельцов-мужчин в период с февраля по октябрь будут поддерживать гармоничные аспекты Нептуна с Солнцем и Плутона с Луной, которые усилят творческие способности Тельцов и будут способствовать их самореализации. Влияние Плутона положительно скажется на постепенном изменении внутреннего состояния, хотя этот процесс может быть непростым. Плутон поможет Тельцам проявить твёрдость и решительность в нужный момент и добиться положительных изменений. По гороскопу, деятельность Тельцов потребует волевых усилий, собранности, ясного представления о своих целях и постоянного самоконтроля, поэтому, помощь Плутона важна. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами наиболее удачным будет период март – май. А для работы с далёкими партнёрами больше подходит вторая половина года, особенно, период с августа по ноябрь. В финансовой деятельности наиболее благоприятные месяцы: январь, май и август – октябрь. Для выполнения основной работы лучше подходит первая половина года, а особенно март, апрель, май. Аспекты Плутона в соединении с Ураном и Нептуном указывают на большую роль в работе Тельцов внешних масштабных событий, а также на значительные изменения в жизни. Ситуация в доме и отношения в семье большую часть года оцениваются как напряжённые, но в период март-май они характеризуются как благополучные. Для обустройств личной жизни больше подходит вторая половина года, особенно, период с июля по ноябрь. Материальное положение благополучное до октября: в последние три месяца, по гороскопу, произойдёт ухудшение.

У Тельцов-женщин в середине года, а точней, в мае-июле, будет напряжённый период, в течение которого Юпитер с Меркурием и Сатурн с Марсом негативно повлияют и на профессиональную деятельность, и на отношения с окружающими. Но в остальные месяцы положение лучше. Для выполнения основной работы год большей частью благоприятен. Для финансовой деятельности неблагоприятны месяцы: февраль, май-июнь, октябрь и декабрь. В этом плане наиболее удачным будет период март-май, когда Тельцы укрепят своё профессиональное положение и, видимо, улучшат личную ситуацию. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами больше подходят периоды март-май и август-октябрь, а для работы с далёкими партнёрами лучше выглядит вторая половина года. В гороскопе Тельцов выделяются аспекты Плутона в соединении с Ураном и Нептуном, которые указывают на значительную роль в их жизни крупных внешних событий и, в связи с этим, на изменения на внутреннем плане. Кроме того, в период с мая по ноябрь на них будет влиять Венера в соединении с Ураном, что говорит о возможности неожиданных изменений в личной жизни, но также и в деловой сфере. Ситуация в доме и отношения в семье во второй половине года сложатся лучше, чем в первой. Прогноз по личной жизни, в основном, позитивный, но напряжённые моменты возникнут в феврале, мае-июне, ноябре. В материальном плане ситуация весь год будет неустойчивой.

Близнецы

В гороскопе Близнецов-мужчин в первом квартале 2017 года наблюдается скопление напряжённых аспектов Урана и Юпитера, из-за чего в этот период в их профессиональной деятельности ожидаются сложности при попытке продвижения в новом направлении. Также возможны неожиданные негативные повороты событий. В остальные месяцы преобладающим будет позитивное влияние того же Юпитера, а также Сатурна. Лучше всего в течение года будет идти работа с финансами, хотя в апреле, августе и декабре, прогноз указывает на определённые проблемы. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами первая половина года подходит лучше, чем вторая. Для взаимодействия с далёкими партнёрами предпочтительна, наоборот, вторая половина. В основной работе наиболее удачными месяцами будут апрель, июль-август, октябрь. В середине года, с апреля по август, в гороскопе наблюдаются благоприятные возможности для расширения сферы деятельности и продвижения в карьере. А с августа и до конца года ситуация больше подходит для закрепления достигнутых успехов. Взаимодействие Сатурна с Венерой и Юпитером в этот период будет способствовать упрочению деловых связей, организационному оформлению и упорядочиванию дел. Ситуация в доме и отношения в семье, кроме первого квартала, прогнозируются благополучные. Для обустройства личной жизни первые три месяца тоже не подходят. И еще один неблагоприятный период возникнет в августе-сентябре. В материальном положении сложности ожидаются в марте-апреле и в период октябрь-декабрь.

У Близнецов-женщин тоже в первом квартале в гороскопе скопление напряжённых аспектов Урана и Юпитера. В профессиональном плане это повлияет на выполнение основной работы и на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, хотя на остальное время прогноз для них благоприятный. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами наиболее успешным будет период с мая по октябрь. На промежуток март-апрель, а также на декабрь прогноз негативный. Для финансовой деятельности не подходят март и август. На остальное время прогноз по финансам положительный, а наилучшим месяцем станет октябрь. С июня по сентябрь гармоничный аспект Меркурия и Урана создаст возможности для позитивных изменений в жизни, в том числе расширения круга общения, делового и неформального, обновления профессиональной деятельности, приобретения новых знаний и опыта, осуществления необычных идей. Кроме того, в различные периоды в течение года Венера во взаимодействии с Луной будет помогать Близнецам в решении имущественных и хозяйственных вопросов, а также улаживать проблемы с окружающими, близкими, друзьями, коллегами, и получать от них помощь. Ситуация в доме и отношения в семье на весь год прогнозируются, в основном, благополучные, хотя в марте-мае, по гороскопу, возможны осложнения. Для обустройства личной жизни не подходят первый квартал и ноябрь-декабрь. Материальное положение в первой половине года благополучное, а во второй затруднения возникнут, в основном, в октябре и декабре.

Рак

В течение всего года поддержку Ракам-мужчинам будут оказывать Нептун с Ураном и Плутон. Эти планеты создадут благоприятные условия для обновления жизни и работы, использования современных достижений науки, техники и технологий, а также для творческой самореализации. Фоновое влияние Плутона будет помогать преодолевать трудности, возникающие при изменении внешних условий, и способствовать внутреннему изменению Раков в благоприятную для них сторону. Лучше всего дела будут идти в сфере финансов: здесь только в июне ожидаются неблагоприятные внешние события, которые создадут помехи, а в целом по году картина позитивная. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами напряжёнными будут периоды в начале года (январь-февраль), в июне и декабре. В работе с далёкими партнёрами неблагоприятные периоды – апрель и август-сентябрь. В основной работе ожидаются трудности, связанные, скорей всего, с поиском наилучшей стратегии: в гороскопе Раков значимую роль играют напряжённые аспекты Юпитера и Нептуна, которые здесь указывают на неудачные попытки реализации идей, планов. Но в работе от таких попыток никуда не уйти. Наиболее благоприятные условия для работы возникнут в марте, июне-июле и ноябре. Ситуация в доме и отношения в семье на весь год прогнозируются, в основном, благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни на год благоприятен: наилучшими периодами для этого станут апрель, июнь, октябрь, а неблагоприятным будет декабрь. Материальное положение, кроме января, сентября и декабря благополучное.

У Раков-женщин в гороскопе большое количество гармоничных аспектов планет. Наиболее значимым будет позитивное влияние Марса с Нептуном и Ураном, Нептуна с Луной и Ураном, Плутона. Но в первой половине года, до августа, на них будет воздействовать напряжённый аспект Плутона с Солнцем, что негативно повлияет на личные отношения и совместную работу с коллегами. Внешние обстоятельства будут складываться против Раков, и не позволят реализовать свои планы (или сильно затруднят их осуществление) в личной жизни и в работе. Тем не менее, первая половина года, по гороскопу, больше подходит для профессиональной деятельности, чем вторая: по крайней мере, для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами период после августа оценивается негативно. В основной работе это тоже сложный период – скорей всего, из-за партнёров. Зато на вторую половину года благоприятен прогноз по укреплению своей социальной позиции, улучшению отношений с окружающими, повышению статуса, авторитета, реализации личных планов. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Судя по гороскопу, практически весь год у Раков будут подходящие условия для успешного решения финансовых проблем. Ситуация в доме и отношения в семье, кроме апреля и июня благополучные, с улучшением во второй половине периода. Прогноз по обустройству личной жизни, в основном, неблагоприятный: подходящий момент наступит только в период август-ноябрь. Материальное положение благополучное в течение всего года.

Лев

У Львов-мужчин 2017 год, по гороскопу, будет успешным. Астрологический фон в течение всего периода будет формироваться преимущественно гармоничными аспектами дальних планет: Юпитера, Урана, Нептуна и Плутона во взаимодействии между собой и ближними планетами. Осложнения намечаются только в мае и декабре. В мае напряжённый аспект Юпитера и Нептуна будет подталкивать Львов к попыткам осуществить непродуманный план или соблазнять ложной перспективой, а в декабре работе помешают внешние обстоятельства. В течение всего года основная деятельность будет тесно связана с сотрудничеством с местными и далёкими деловыми партнёрами. С января по май она будет идти успешно, хотя и по нисходящей, а затем, с июня и до декабря, ожидаются стабильно положительные результаты. Финансовая деятельность оценивается тоже положительно, причём, во второй половине года она будет идти лучше, чем в первой. Напряжённые моменты могут возникнуть в начале марта, в мае-июне и, кроме того, негативен прогноз на декабрь. На весь год, за исключением декабря, прогнозируется положительный результат личной деловой активности. Коллективная деятельность будет идти с переменным успехом. Ситуация в доме и отношения в семье неустойчивые, наилучшее положение сложится в период август-октябрь. Прогноз по обустройству личной жизни, в основном, благоприятный, но негативно оцениваются месяцы: май, август, октябрь. Материальное положение благополучное, за исключением мая и декабря.

У Львов-женщин в гороскопе присутствуют два напряжённых периода: август-первая половина сентября и сентябрь-первая половина октября. В обоих случаях негативный результат создаст напряжённый аспект Сатурна и Марса. Сатурн поставит перед Львами непреодолимые препятствия, которые те, пользуясь энергией Марса, будут активно пытаться преодолеть, но успеха не добьются. Эти проблемы проявятся в сфере финансов, причём, в личных тоже. Но на остальное время прогноз по финансам положительный, правда, за исключением начала января и декабря. И в январе, и в декабре негативно влиять будет тот же Сатурн, поэтому, финансовые вопросы лучше просто отложить в сторону и подождать более подходящей ситуации. В основной работе прогноз на весь год позитивный, за исключением промежутка со второй половины июня по первую половину июля. Здесь напряжённый аспект Юпитера и Нептуна указывает на то, что Львы возьмутся за осуществление нереализуемой задачи. Тот же промежуток отмечен отрицательно в прогнозе по взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами, что даёт представление о том, в какой сфере ожидать проблем. В целом, год выглядит успешным, Львы будут полны энергии и сумеют её правильно использовать. Для работы в одиночку наилучшие периоды: апрель, июнь и октябрь-декабрь. Для коллективной деятельности лучше всего подходят март, май, сентябрь, октябрь. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, но проблемы возможны в июне, октябре и декабре. Прогноз по обустройству личной жизни тоже, в основном, благоприятный, за исключением июня. Материальное положение, в принципе, благополучное, если не считать указанных выше периодов в январе, августе-сентябре и декабре.

Дева

Астрологический фон на 2017 году у Дев-мужчин состоит преимущественно из гармоничных аспектов, как дальних, так и ближних. Прогноз на год благоприятный. Однако в середине года, в мае-июне, будет действовать напряжённый аспект Юпитера с Нептуном, который создаст неблагоприятные условия для осуществления планов по развитию дела, что проявится при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и отразится на решении финансовых вопросов. Кроме того, в декабре напряжённый аспект Сатурна с Марсом создаст внешние препятствия в работе, затруднив выполнение основных профессиональных обязанностей и взаимодействие с местными деловыми партнёрами. В остальное время вся деятельность Дев оценивается положительно. В работе с далёкими партнёрами в первой половине года наилучшим будет период март-апрель, а во второй, август-сентябрь и декабрь. Для сотрудничества с местными партнёрами наиболее пригодны периоды январь-февраль, июнь-июль и октябрь-ноябрь. В финансовой деятельности, кроме указанных выше проблем, не рекомендуется заключать важные сделки в феврале. По прогнозу в течение всего года у Дев будут отличные возможности для проявления инициативы, использования своих деловых и лидерских качеств. Ситуация в доме и отношения в семье весь год будут благополучными, но в декабре возможны проблемы. Прогноз по обустройству личной жизни неблагоприятен для января-февраля и ноября-декабря, на остальной период перспектива позитивная. В материальном положении могут быть проблемы в августе и декабре, а наилучшие периоды – январь-март, июль и октябрь.

У Дев-женщин астрологический фон на год тоже большей частью благоприятный, преимущественно он состоит из гармоничных аспектов Солнца и дальних планет, взаимодействующих между собой и с ближними планетами. Из напряжённых аспектов наиболее значимым будет взаимодействие Юпитера с Нептуном в промежуток май-июнь. Оно повлияет на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Аспект указывает на неудачную попытку реализовать план по расширению сферы профессиональной деятельности. Кроме того, этот аспект негативно скажется на отношениях с близкими. Прогноз по финансовой деятельности на весь год положительный, при этом первая половина года будет более хлопотной, в сравнении со второй, но и более продуктивной. Сотрудничество с местными партнёрами тоже практически на весь год характеризуется как успешное, но в самом конце, в декабре, возможны проблемы. То же самое можно сказать и об основной работе. На весь год положительно оценивается работа в одиночку. Коллективная деятельность тоже будет успешной, но в июне и октябре в ней возникнут сложности. В октябре это выразится, скорей всего, в проблемах, связанных с продвижением в карьере. Ситуация в доме и отношения в семье в первой половине года чаще напряжённые, а во второй – благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, за исключением октября. Материальное положение благополучное, за исключением декабря. А наилучшим, по прогнозу, оно будет в январе-марте и июле-сентябре.

Весы

Астрологический фон на 2017 год для Весов-мужчин сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой, Марсом, Ураном, а также Сатурна с Меркурием. Напряжённые аспекты тоже сыграют свою роль: в середине и второй половине года Весы почувствуют негативное влияние Юпитера взаимодействующего с Ураном и Марсом, а также Урана с Меркурием. Это сильней всего повлияет на отношения с местными и далёкими деловыми партнёрами, поэтому, важные вопросы с ними лучше решать в первой половине года. Соответственно, это отразится и на результатах основной работы. Во второй половине периода увеличится риск принятия неправильных решений, а также вероятность нежелательных событий. Наилучший период для основной работы продлится с марта по июль. Для финансовой деятельности лучше всего походят промежутки март-апрель и август-декабрь. На вторую половину декабря прогноз отрицательный. В течение года для Весов предпочтительна коллективная деятельность. Для работы в одиночку подходят промежутки март и август-сентябрь. Негативный аспект Плутона с Нептуном указывает, что в августе-октябре Весы будут находиться под воздействием внешних обстоятельств, диктующих им линию поведения, которая противоречит их интересам. Ситуация в доме и отношения в семье в первой половине года, в основном, благополучные, а во второй – напряжённые. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, за исключением февраля. Материальное положение большей частью напряжённое, наилучший период – с апреля по конец июля.

У Весов-женщин значительное место в гороскопе занимает напряжённый аспект Плутона и Марса. Он указывает на длительную активность Весов в попытке изменить к лучшему свою ситуацию, в результате чего Весы натолкнутся на сильные внешние препятствия, которые не смогут преодолеть. Судя по Марсу, Весы будут пытаться одолеть их, что называется, в лоб, но все такие действия обречены на неудачу. Для успеха нужно, чтобы они действовали тонко. Весы должны будут сдерживать и контролировать себя. Наилучший прогноз на период относится к выполнению основных обязанностей – за исключением некоторых проблем в августе и декабре, деятельность Весов, по гороскопу, будет успешной. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами лучше подходит первая половина года. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность в течение года большей частью будет неудачной, поэтому, заниматься ей нежелательно. В течение всего года положительно оценивается коллективная работа, а работа в одиночку – в основном, отрицательно. Особенно в августе-октябре не рекомендуется действовать по собственной инициативе, так как контролировать положение Весы не смогут. Ситуация в доме и отношения в семье в середине года, с апреля по август, благополучные, а в остальные месяцы, в основном, напряжённые. Прогноз по обустройству личной жизни большей частью негативный. Материальное положение неустойчивое.

Скорпион

В гороскопе Скорпионов-мужчин в первой половине года наблюдается скопление напряжённых аспектов Юпитера и Урана, поэтому период до апреля потребует от них дополнительных усилий в работе, либо переноса важных дел на более поздний срок. Во второй половине года определяющим окажется гармоничный аспект Плутона с Солнцем, который будет помогать Скорпионам находить адекватные варианты действий в ответ на внешние события. От Скорпионов при этом потребуется предприимчивость, инициативность, изобретательность и готовность заметить и использовать благоприятные обстоятельства. В основной работе в течение года дела будут идти с переменным успехом, при этом, во второй половине периода лучше, чем в первой, но на декабрь прогноз негативный. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами со второй половины июня и до конца года будет успешным. В марте и мае ожидаются трудности. Для работы с местными партнёрами лучше всего подходят промежутки апрель-июнь и октябрь-ноябрь. В финансовой деятельности особенно удачными будут апрель и август, а вообще, лучше решать финансовые вопросы во второй половине года. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, но в декабре ожидаются трудности. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, за исключением, опять же, декабря. Материальное положение неустойчивое, наилучшие периоды – апрель, июль, ноябрь.

У Скорпионов-женщин в первом квартале года тоже скопление напряжённых аспектов Урана и Юпитера. Их влияние распространится на взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, а также ухудшит возможности карьерного роста. Но кроме напряжённых, в гороскопе присутствует достаточное количество гармоничных аспектов, чтобы считать год успешным. Аспекты Нептуна, Сатурна, Юпитера обеспечат Скорпионов благоприятными возможностями для решения профессиональных задач. Наилучший прогноз на год относится к финансовой деятельности, а наиболее подходящие периоды для этого – с января до мая и с июня по ноябрь, то есть практически весь год. Для основной деятельности прогноз тоже положительный, за исключением декабря, а наилучшим периодом буде промежуток с сентября по середину декабря. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами белее пригодна вторая часть года, особенно, с сентября. Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами благоприятен на весь год, кроме второй половины декабря. В течение всего года, кроме ноября и декабря, у Скорпионов будут хорошие возможности для проявления инициативы и осуществления своих идей и планов. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, кроме второй половины декабря. Прогноз по обустройству личной жизни на весь год положительный. Материальное положение благополучное, кроме второй половины декабря.

Стрелец

В гороскопе Стрельцов в первые три месяца будет преобладать влияние напряжённых аспектов Сатурна с Юпитером и Ураном, которые воспрепятствуют позитивным изменениям в их профессиональной деятельности. В первую очередь их воздействие затронет сферы сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансов. Поэтому до апреля этой деятельностью лучше не заниматься. Остальной гороскоп определяется гармоничными аспектами дальних планет – Юпитера, Урана, Нептуна, Плутона – и большей частью выглядит благоприятным. Однако в период июнь-сентябрь на Стрельцов будет негативно влиять Плутон во взаимодействии с Меркурием, действие которого проявится в сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в основной работе. В этот период от Скорпионов потребуются дополнительные умственные усилия, большая сосредоточенность, в связи с чем возможно переутомление и принятие неверных решений. Таким образом, первая половина года для указанной деятельности является предпочтительной, важные вопросы лучше решить до июня или перенести на более поздний срок. Кроме того, в первой половине года предпочтение следует отдавать деятельности в одиночку, а во второй – коллективной работе. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, кроме сентября. Прогноз по обустройству личной жизни тоже положительный, за исключением августа и сентября. Материальное положение в первой половине года благополучное, а во второй неустойчивое.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз по году относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Наиболее удачным в этой сфере будет период май-июнь. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом. Наилучших достижений можно ожидать в апреле, июле и ноябре, а неудачными будут июнь, октябрь и декабрь. В основной работе напряжённый период будет в апреле-мае, а также в декабре. В целом на период одиночная работа выглядит предпочтительной в сравнении с коллективной, однако периоды январь-март, июнь-июль, октябрь-ноябрь оцениваются положительно с точки зрения роста карьеры, улучшения социального положения и укрепления репутации. В феврале, мае и ноябре Стрельцы могут принять на себя ответственность за дело, требующее очень больших трудозатрат, причём, это может быть как добровольное решение, так и вынужденное, под давлением обстоятельств. И, судя по гороскопу, результат будет неудовлетворительным. Тем не менее, по каким-то причинам, работа будет привлекать Стрельцов – возможно, таким способом они сумеют повысить свой профессиональный уровень. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, кроме июня и начала июля. Прогноз по обустройству личной жизни в первой половине года, в основном, негативный, а во второй положительный, кроме ноября. Материальное положение неустойчивое. Наилучший месяц – апрель, а наихудший – декабрь.

Козерог

В первой половине года Козерогов будут поддерживать гармоничные аспекты Нептуна и Плутона, создавая благоприятные, хотя и не лёгкие условия для развития и продвижения в работе. С конца июня и до середины декабря на Козерогов будет воздействовать соединение Плутона с Солнцем, что указывает на возникновение предопределённых обстоятельств, значительно влияющих на жизнь. События будут вынуждать Козерогов действовать некоторым образом вопреки их воле, но они также станут частью этих событий, поэтому, их поступки окажут давление на решения других людей. В течение года на Козерогов несколько раз будет оказывать своё негативное воздействие Сатурн: в феврале, июне, октябре-ноябре. В эти периоды возникнет противоречие между их возможностями и устремлениями и объективными требованиями обстоятельств. Прежние способы деятельности окажутся неактуальными, и от Козерогов потребуется проявить творческие способности и найти новое конструктивное решение. Это воздействие Сатурна проявится в сфере основной профессиональной деятельности, а также повлияет на сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В финансовой деятельности и при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами дела будут идти с переменным успехом, наилучшие для работы условия возникнут в апреле, июне и августе-сентябре. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, кроме периода с марта по начало мая. Прогноз по обустройству личной жизни, в основном, негативный, благоприятными будут только периоды март и май-июнь. Материальное положение неустойчивое, проблемы ожидаются в феврале, июне, ноябре и декабре.

У Козерогов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по основной профессиональной деятельности и финансам. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только первая половина года, до июня. А в работе с далёкими партнёрами неблагоприятным окажется период с июня по октябрь. Наилучшие периоды для этой деятельности: март-апрель и ноябрь-декабрь. В конце мая и в июне, по гороскопу, должны произойти события, которые улучшат отношения с близкими людьми (человеком), и положительно повлияют на материальное положение Козерогов, причём, это будет результат их личной активности. Во второй половине года, под влиянием аспекта Плутона с Луной, существенно изменится имущественное положение Козерогов. В течение года Козероги будут периодически испытывать негативное влияние Сатурна, который, препятствуя привычному для них ходу жизни, будет вынуждать искать новые решения и нестандартные выходы из положения. Эта нестабильность в данном случае является инструментом собственного развития Козерогов и продвижения их вперёд. Но если говорить о профессиональной карьере, то наилучший период для этого – первая половине года, до мая, а также конец года: ноябрь-декабрь. Ситуация в доме и отношения в семье, в основном, напряжённые, наилучший период – весна (март, май). Прогноз по обустройству личной жизни в первой половине года благоприятный, кроме декабря. Материальное положение, в основном, благополучное, при этом, первая половина года лучше второй.

Водолей

В первой половине года на Водолеев негативно повлияют напряжённые аспекты Венеры с Юпитером и Ураном. Поэтому, вплоть до августа у них будут плохие условия для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов. В этот период нежелательно пытаться производить значительные изменения в делах, лучше сосредоточиться на сохранении стабильности. С августа и до декабря прогноз по этим видам деятельности благоприятный. В основной работе неудачной окажется середина года, май-июнь. Напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Нептуном ослабят интеллектуальные возможности Водолеев и будут предлагать неэффективные способы действия. Это период интеллектуального ступора, Водолеям понадобится сдержанность в решениях, терпение и самоконтроль. На остальное время прогноз положительный. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами благоприятными будут периоды февраль-май и июнь-сентябрь. В декабре соединение Плутона с Сатурном сформирует ситуацию, в которой Водолеи окажутся вовлечены в борьбу за власть или за сохранение своего авторитета. Это отрицательно повлияет на всю их профессиональную деятельность, скорей всего, просто блокирует её. Ситуация в доме и отношения в семье, в основном, благополучные, но напряжённые отношения возникнут в мае-июне. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, кроме декабря. Материальное положение неустойчивое, наилучший период май, июль, а худшие месяцы – январь-февраль, сентябрь и декабрь.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз по году относится к финансовой деятельности. Но здесь исключением станет середина года, май-июнь. Судя по напряжённому аспекту Юпитера с Нептуном, у Водолеев, по их мнению, появится возможность осуществить успешную операцию, но план окажется нереализуемым, и Водолеи потерпят неудачу. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами больше подходит первая половина года, во второй, с июля по ноябрь, ситуация сложится неблагоприятная: напряжённый аспект Сатурна с Луной негативно повлияет на деятельность с решением хозяйственных и административных задач, а также создаст трудности в деловых отношениях с официальными органами. Для работы с далёкими партнёрами, наоборот, вторая половина года лучше, чем первая. С середины июля Нептун и Плутон будут поддерживать деятельность Водолеев в этом направлении. Для выполнения основой работы не подходит первый квартал, январь-март, а дальше работа будет идти с переменным успехом. Наилучшие месяцы – апрель-май, август-сентябрь, ноябрь, а проблемы ожидаются в октябре и декабре. Ситуация в доме и отношения в семье в первой половине года, в основном, благополучные, а во второй напряжённый период продлится с июля по середину октября. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неустойчивое, в первом квартале ожидаются проблемы, кроме того, неудовлетворительное положение сложится в октябре и декабре.

Рыбы

У Рыб-мужчин в астрологическом фоне преобладают гармоничные аспекты Нептуна, Плутона, Сатурна, поэтому гороскоп на год, в основном, благоприятный. Лучшими по году можно считать прогнозы по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, причём работа с партнёрами в течение года будет идти с постепенным улучшением. Это наиболее перспективное направление. В сотрудничестве с местными деловыми партнёрами наибольших успехов Рыбы достигнут в первой половине года, по гороскопу, особенно, в апреле. Во второй половине наилучшими окажутся результаты в августе. Напряжёнными будут октябрь и декабрь. Для выполнения основных профессиональных обязанностей лучше всего подходят апрель и июль-август, хотя и на остальные периоды прогноз положительный. Неудачным будет только декабрь. В середине года, в период май-июль, на Рыб будут влиять аспекты Нептуна с Солнцем и Урана с Венерой. В этот период возможны положительные сдвиги в финансовом положении, в отношениях с коллегами и окружающими, но также и ухудшение отношения с близкими людьми, обострение ситуации в семье. Аспект может оказаться благоприятным для реализации творческих планов, но, кроме того, будет провоцировать на различные авантюры. Ситуация в доме и отношения в семье, в основном, благополучные, за исключением декабря. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, кроме промежутка май-июль и сентября. Материальное положение благополучное, кроме октября и самого конца декабря.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В начале года в этом направлении ожидаются некоторые проблемы, но основную часть года деловые отношения, по гороскопу, будут устойчивыми и продуктивными, а в декабре результат ещё и улучшится. В работе с местными партнёрами предпочтительна первая половина года, а наилучшими по результату окажутся март и апрель. В основной профессиональной деятельности успешными будут периоды с марта по июнь, июль-август, октябрь-ноябрь. Неблагоприятны для работы февраль, сентябрь и декабрь. Финансовая деятельность в целом по году тоже оценивается положительно, но трудности возникнут в феврале и августе-сентябре, а наиболее успешными окажутся июнь-июль, ноябрь и декабрь. На весь год благоприятен прогноз, как по коллективной, так и по одиночной деятельности, при этом во второй половине сложатся хорошие условия для продвижения в карьере, повышения социального статуса. В апреле-сентябре, под влиянием Нептуна и Солнца Рыбы будут находиться в неустойчивом эмоциональном состоянии. С одной стороны, это благоприятно для творческой деятельности и поиска разнообразия в жизни, с другой – делает Рыб уязвимыми к авантюрам и обману. Тут им понадобиться осторожность и здравый смысл. Ситуация в доме и отношения в семье, в основном, благополучные, но в январе-феврале, сентябре и декабре возможны конфликты и напряжённость. Прогноз по обустройству личной жизни большей частью негативный: подходящие условия возникнут только в конце года, начиная с октября. Материальное положение благополучное, особенно, в первой половине года, а во второй напряжёнными будут август, сентябрь, октябрь.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 30.12.16

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