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Челябинск

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Публикации за 30.12.16

Президент и фейерверк ждут челябинцев на площади Революции в новогоднюю ночь

Президент и фейерверк ждут челябинцев на площади Революции в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на площади Революции в Челябинске устроят фейерверк.

Как передает корреспондент агентства », по традиции для горожан, решивших встретить Новый год в большой компании незнакомых людей на главной площади южноуральской столицы, подготовлена праздничная программа, ведущими которой станут Дед Мороз, Снегурочка и разные сказочные герои.

С 23 часов на сцене в ледовом городке будут выступать «известные исполнители и группы Челябинска». Концерт продлится до 2 часов ночи.

Нововведением этого года станет трансляция традиционного поздравления президента России Владимира Путина на большом экране, который установят на площади.

После боя курантов состоится праздничный салют из 1 тысячи 700 залпов.

«Новый День – Челябинск» , и

По словам начальника управления культуры города Дмитрий Назаров, особое внимание будет уделено безопасности горожан, перед началом мероприятия центральная площадь обследуют специалисты и кинологи. Непосредственно в новогоднюю ночь охранять общественный порядок будут бойцы ЧОПа.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 30.12.16

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