В Миассе сбили мужчину с грудным младенцем

В Миассе «легковушка» сбила мужчину с коляской.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожный инцидент произошел в ночь на 30 декабря в поселке Ленинск.
Водитель легкового автомобиля сбил мужчину с коляской, в которой находилась его 11-месячная дочь. Пешеходы шли по краю проезжей части навстречу движению транспорта.
В результате наезда мужчина и младенец были госпитализированы с ушибами и переломами.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Водитель с места происшествия скрылся. Однако вскоре его задержали сотрудники ГИБДД.
По факту ДТП проводится административное расследование.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 30.12.16
Магнитогорец, несколько лет насиловавший и убивавший детей, предстанет перед судом. / У челябинских мусорщиков отменяются выходные. / Президент и фейерверк ждут челябинцев на площади Революции в новогоднюю ночь. Читать дальше
© 2016, РИА «Новый День»