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Публикации за 06.01.17

На Южный Урал возвращаются 30-градусные морозы

На Южный Урал возвращаются 30-градусные морозы

Арктический холод вновь подступает к южным широтам Уральского федерального округа.

Как сообщили агентству в пресс-службе ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на севере Свердловской области, в Пермском крае и на всей северной половине Европейской части России ночные температуры уже опустилась до -28, -35 градусов, местами до -38, -42 градусов.

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Синоптики отмечают, что дальнейшее распространение холодов в более южных широтах, в том числе в Челябинской области, до конца текущей недели будет сдерживать циклон, идущий к Уралу от Минска и Москвы. В ближайшие выходные ожидается умеренно морозная погода, снова выпадет снег.

В начале следующей недели осадки прекратятся, морозы установятся на всей территории региона. 9-11 января температура воздуха на Южном Урале опустится до -27, -32 градусов ночью, на севере Свердловской области похолодает до -40.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.01.17

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