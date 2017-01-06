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Челябинск

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Публикации за 06.01.17

В южноуральском санатории ребенок выпал с балкона многоэтажки

В южноуральском санатории ребенок выпал с балкона многоэтажки

В Челябинской области 5-летняя девочка упала с балкона третьего этажа.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел накануне вечером в гостевом доме «Ильмены» на берегу озера Еловое. Ребенок вместе с родителями отдыхал в санатории, куда семья приехала из Челябинска в новогодние праздники.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в городскую больницу Чебаркуля, пишет U24.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ЧП. Выясняется, где в момент происшествия находились взрослые.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.01.17

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