В южноуральском санатории ребенок выпал с балкона многоэтажки

В Челябинской области 5-летняя девочка упала с балкона третьего этажа.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел накануне вечером в гостевом доме «Ильмены» на берегу озера Еловое. Ребенок вместе с родителями отдыхал в санатории, куда семья приехала из Челябинска в новогодние праздники.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в городскую больницу Чебаркуля, пишет U24.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ЧП. Выясняется, где в момент происшествия находились взрослые.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 06.01.17
На Южный Урал возвращаются 30-градусные морозы. / Южноуралец стал миллионером за пару часов до нового года. / «Оскорбление чувств думающих»: в России требуют запретить фильм «Викинг». Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»