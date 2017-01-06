Трассу М5 в Челябинской области закрыли для большегрузов

Публикации за 06.01.17

В Челябинской области на трассе М5 ограничили движение большегрузов.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, запрет на движение грузового транспорта введен сегодня с 16 до 22 часов в связи с прохождением обильных осадков и затруднением проезда на участке федеральной автодороги с 1548 по 1780 километр.

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В настоящий момент проводится оповещение дальнобойщиков на аварийном канале грузоперевозчиков (КВ диапазон, частота 27135 кГц). В районах заторов организованы мобильные пункты обогрева и городки жизнеобеспечения. Всего задействовано 62 человека, 36 единиц техники.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.01.17

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