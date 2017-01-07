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Челябинск

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Публикации за 07.01.17

Челябинские лыжники потерялись на Зюраткуле

Челябинские лыжники потерялись на Зюраткуле

Семейная пара из Челябинска заблудилась в лесах Зюраткуля.

Как сообщили агентству в пресс-службе национального парка, в праздничные выходные мужчина и женщина решили на лыжах пересечь озеро Зюраткуль, после чего отправиться в сторону реки Большой Кыл. Забравшись глубоко в лес, туристы сбились с маршрута. Примечательно, что о своем походе пара никого не предупредила.

К счастью, челябинцы смогли дозвониться до МЧС по сотовому телефону.

На поиски пропавших были подняты все службы быстрого реагирования области, в том числе сотрудники нацпарка.

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Поисковая операция продолжалась всю ночь. Туристов, греющихся возле костра, обнаружили утром следующего дня. Мужчина и женщина не пострадали. С собою у пропавших оказалось достаточное количество припасов и спичек.

Впоследствии лыжников доставили на снегоходах в поселок Зюраткуль, откуда затем переправили в Челябинск.

Челябинск, Юлия Димова

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