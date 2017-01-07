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Челябинск

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Публикации за 07.01.17

На Южном Урале сошел с рельсов грузовой вагон

На Южном Урале сошел с рельсов грузовой вагон

В Челябинской области сошел с рельсов вагон грузового состава.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о сходе колесной пары вагона поезда №2313 на перегоне станций Кропачево –Ерал на 1772 километре поступило на пульт дежурного в 17 часов местного времени.

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На место происшествия выехали два аварийно-восстановительных поезда из Аши и Златоуста. По данным спасателей, задержек железнодорожного транспорта не ожидается. В районе аварии организовано реверсивное движение по четному пути.

Однако по информации представителей Южно-Уральской железной дороги, график движения поездов все же изменился.

За дополнительной информацией южноуральцев просят обращаться в справочную службу РЖД по телефону 8 800 775 00 00.

Челябинск, Юлия Димова

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