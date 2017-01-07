На Южном Урале сошел с рельсов грузовой вагон

Публикации за 07.01.17

В Челябинской области сошел с рельсов вагон грузового состава.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о сходе колесной пары вагона поезда №2313 на перегоне станций Кропачево –Ерал на 1772 километре поступило на пульт дежурного в 17 часов местного времени.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

На место происшествия выехали два аварийно-восстановительных поезда из Аши и Златоуста. По данным спасателей, задержек железнодорожного транспорта не ожидается. В районе аварии организовано реверсивное движение по четному пути.

Однако по информации представителей Южно-Уральской железной дороги, график движения поездов все же изменился.

За дополнительной информацией южноуральцев просят обращаться в справочную службу РЖД по телефону 8 800 775 00 00.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.01.17

Челябинские лыжники потерялись на Зюраткуле. / Трассу М5 в Челябинской области закрыли для большегрузов. / В южноуральском санатории ребенок выпал с балкона многоэтажки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»