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Челябинск

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Публикации за 08.01.17

В поселке под Челябинском взорвался газ, пострадали дети

В поселке под Челябинском взорвался газ, пострадали дети

В Сосновском районе во время пожара в частном доме пострадали двое детей.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о пожаре в поселке Есаульский на улице Станционной поступило накануне в 11 часов 55 минут. В результате ЧП жилой дом площадью 25 квадратных метров выгорел полностью. В момент происшествия в доме находилась семья с двумя детьми. Мальчиков двух и восьми лет с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщает «Сосновская нива». По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва газового баллона.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Среди жителей поселка начат сбор средств для семьи погорельцев.

Челябинск, Юлия Димова

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