В поселке под Челябинском взорвался газ, пострадали дети

Публикации за 08.01.17

В Сосновском районе во время пожара в частном доме пострадали двое детей.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о пожаре в поселке Есаульский на улице Станционной поступило накануне в 11 часов 55 минут. В результате ЧП жилой дом площадью 25 квадратных метров выгорел полностью. В момент происшествия в доме находилась семья с двумя детьми. Мальчиков двух и восьми лет с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщает «Сосновская нива». По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва газового баллона.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Среди жителей поселка начат сбор средств для семьи погорельцев.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.01.17

На Южном Урале сошел с рельсов грузовой вагон. / Челябинские лыжники потерялись на Зюраткуле. / Трассу М5 в Челябинской области закрыли для большегрузов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»