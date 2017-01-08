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Челябинск

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Публикации за 08.01.17

Каникулы продолжаются: в школах Миасса продлили карантин

Каникулы продолжаются: в школах Миасса продлили карантин

Миасским школьникам продлили карантин по гриппу и ОРВИ.

Как передает корреспондент агентства , 9 января во всех общеобразовательных организациях города отменены занятия. «Информация о продлении или завершении карантинных мероприятий поступит 9.01.2017 года в 14 часов», – цитирует NewsMiass представителей городского управления образования.

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Напомним, с 23 декабря в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в южноуральских больницах и социальных учреждениях введен карантин. На досрочные каникулы отправились все школьники Магнитогорска, Коркино, Троицка, Чебаркуля, часть учащихся в Копейске, Миассе и ряде районов.

Челябинск, Юлия Димова

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