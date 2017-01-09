Двух магнитогорцев будут судить за убийство предпринимательницы из Вьетнама

Публикации за 09.01.17

В Магнитогорске будут судить мужчин, убивших иностранку из-за 28 тысяч долларов.

Как сообщили агентству «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух магнитогорцев.

По версии следствия, мужчины, находившиеся в тяжелом материальном положении, договорились убить и ограбить знакомую гражданку Вьетнама, занимавшуюся обменом валюты.

Под предлогом обмена денег в марте 2016 года приятели заманили женщину в автомобиль, где напали на нее и задушили, затем перевезли труп на свалку и сожгли.

Соучастники похитили у предпринимательницы 28 тысяч долларов, 2 мобильных телефона и вид на жительство. Затем обменяли валюту на рубли, получив 1,8 миллиона рублей, рассчитались по личным долгам, купили автомобиль ВАЗ-2110 и погасили кредиты в банках.

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Родственник потерпевшей заявил гражданский иск о возмещении причиненного материального и морального вреда на сумму 2 миллиона рублей, в обеспечение которого арестовано имущество обвиняемых – два ВАЗа, квартира, доля в квартире и земельный участок.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Юлия Малецкая

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