В Челябинске трамвай сошел с рельсов

В Челябинске с рельсов сошел трамвай.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской.
Сход трамвая произошел по неизвестным причинам. В результате аварии было временно закрыто движение электротранспорта по проспекту Победы – на участке от Кирова до Российской в сторону Тракторозаводского района.
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В Службе организации движения сообщили, что трамваи остановились в 7:30. В настоящее время электротранспорт работает в обычном режиме.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 09.01.17
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