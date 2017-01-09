В Челябинске трамвай сошел с рельсов

Публикации за 09.01.17

В Челябинске с рельсов сошел трамвай.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской.

Сход трамвая произошел по неизвестным причинам. В результате аварии было временно закрыто движение электротранспорта по проспекту Победы – на участке от Кирова до Российской в сторону Тракторозаводского района.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В Службе организации движения сообщили, что трамваи остановились в 7:30. В настоящее время электротранспорт работает в обычном режиме.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 09.01.17

Двух магнитогорцев будут судить за убийство предпринимательницы из Вьетнама. / В 2017 году жители России будут меньше работать. / Школьники Челябинска остаются дома – слишком холодно. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»