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Челябинск

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Публикации за 09.01.17

В Челябинске трамвай сошел с рельсов

В Челябинске трамвай сошел с рельсов

В Челябинске с рельсов сошел трамвай.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел сегодня утром на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской.

Сход трамвая произошел по неизвестным причинам. В результате аварии было временно закрыто движение электротранспорта по проспекту Победы – на участке от Кирова до Российской в сторону Тракторозаводского района.

«Новый День – Челябинск» , и

В Службе организации движения сообщили, что трамваи остановились в 7:30. В настоящее время электротранспорт работает в обычном режиме.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 09.01.17

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