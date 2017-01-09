Резкое падение: Южный Урал попал в десятку регионов с наихудшей экономической динамикой в России

Публикации за 09.01.17

Челябинская область вошла в число регионов, больше всего пострадавших от экономического кризиса.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», Южный Урал существенно ухудшил свои показатели в традиционном рейтинге журнала «Профиль».

Хуже всего в регионе, по данным издания, дела обстоят с экономической динамикой, при определении которой учитывались индекс промышленного производства за 10 месяцев 2016 года, динамика реальных денежных доходов с января по сентябрь, инвестиции в основной капитал, объем платных услуг населению и индекс производства продукции сельского хозяйства. За прошедший год Челябинская область потеряла 6 позиций, оказавшись на 78 месте. Таким образом, регион замыкает десятку субъектов Федерации с худшей экономической динамикой по итогам 2016 года.

Не намного лучше ситуация с доходами населения. В сентябре прошедшего года средний южноуралец получил 22 тысячи 431 рубль, что соответствует 60-му месту среди российских регионов. 44-е место Челябинская область занимает по объему валового регионального продукта на душу населения.

По уровню жизни Южный Урал оказался на 36 месте. Однако региональным властям вряд ли стоит гордиться позицией «середнячка», к чему особенно склонен в последнее время экономический блок областного правительства. Ведь за год регион «слетел» на 20 строчек, опустившись в середину рейтинга с 16 места.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Наиболее благополучно Челябинская область выглядит по уровню экономического развития – 20 место (+31 позиция). Однако столь оптимистичным результатом регион обязан, скорее, методике расчета. Так, при формировании данного показателя учитывались объем ВРП на душу населения по итогам не самого плохого для области 2014 года и прибыль организаций за январь-сентябрь 2016 года, когда многие крупные предприятия металлургии и металлообработки (такие, например, как ММК и группа «Мечел») ощутимо улучшили свои показатели. Да и официальные цифры по числу безработных (уровень безработицы также влияет на оценку экономического развития) в регионе в 2016 году выглядят вполне благопристойно. Правда, по данным профсоюзов, реальное число безработных в разы выше, нежели в отчетах региональных чиновников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.17

Набережную реки Миасс в Челябинске завалили грязным снегом (ФОТО). / В Челябинске трамвай сошел с рельсов. / Двух магнитогорцев будут судить за убийство предпринимательницы из Вьетнама. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»