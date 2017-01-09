Врачей медчанчасти ММК отметили на федеральном уровне

Публикации за 09.01.17

Совет Федерации отметил работу медсанчасти ММК.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината, благодарность председателя верхней палаты российского парламента сенатор Олег Цепкин вручил главному врачу Центральной медико-санитарной части предприятия Марине Шеметовой.

В благодарственном письме особо отмечен двадцатилетний опыт успешной реализации частно-государственного партнерства в сфере здравоохранения. Первопроходцем в этой сфере стала именно Магнитка: идея преобразовать медсанчасть в автономную некоммерческую организацию, учредителями которой выступили ММК и администрация города, появилась еще в 1996 году.

Тогда ситуация в здравоохранении была крайне сложной, только начинала формироваться система обязательного медицинского страхования, промышленная медицина во всей стране имела серьезные проблемы. Но в Магнитогорске медсанчасть оставалась базовой для металлургов и передовой.

«Стратегическое решение о том, чтобы объединить потенциал муниципалитета и металлургического комбината, приняли Анатолий Ильич Стариков – тогда директор ММК – и глава Магнитогорска Виктор Георгиевич Аникушин, понимавшие, что вместе нам выстоять и пережить тяжелые времена будет проще, – рассказывает Марина Шеметова. – Безусловно, апогея своего развития, расцвета медсанчасть достигла при Викторе Филипповиче Рашникове. Прошла серьезная реконструкция, появились новейшее оборудование и уникальные технологии, были созданы условия для повышения квалификации персонала, получившего возможность перенимать лучший опыт в стране и за рубежом». Долгосрочное сотрудничество с металлургами продолжается и совершенствуется, впереди много планов и профилактических программ, одну из которых в ноябре совет директоров ММК утвердил на трехлетний период.

Постоянное развитие и соответствие современным стандартам позволило медсанчасти стать ведущим медицинским учреждением Южного Урала. Сегодня это технологичный медико-инженерный комплекс, где трудятся более 2 тысяч специалистов, а в течение года проходят лечение около 20 тысяч пациентов юга Челябинской области – горожане и жители сельских районов. Помимо амбулаторной поликлинической службы и стационара, на базе учреждения действуют консультативно-диагностический центр, региональный сосудистый центр, где оперативно оказывают помощь больным с острым коронарным синдромом – нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда. В неврологическом отделении начата реабилитация пациентов после инсультов, травм, операций по замене суставов – приобретено уникальное оборудование, помогающее эффективно восстанавливать здоровье, начиная с важнейших двигательных функций.

Высокую квалификацию, альтруизм и душевную щедрость коллектива, работающего во благо пациентов, отмечают стремящиеся в медсанчасть молодые кадры. Будущим летом больница примет на практику около 300 студентов.

Недавно решением ученого совета Южно-Уральского медицинского университета медсанчасти присвоен статус клинической базы. Так что в 2017 году свое 75-летие учреждение отметит уже в новом качестве – АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть города Магнитогорска». Все это результат долгосрочной программы развития, которую реализует сплоченный коллектив медицинских работников и инженерных служб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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