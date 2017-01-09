Челябинец грозился взорвать руководство банка

В Челябинске задержали телефонного «террориста», угрожавшего взрывом банка.
Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе городского управления МВД, в 3 часа ночи 8 января поступило сообщение о ложном минировании одного из административных зданий.
По некоторым данным, неизвестный мужчина позвонил на телефон горячей линии одного из банков и заявил о том, что явится в главное отделение с гранатой и взорвет руководство банка.
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В настоящее время полиция проводит проверку. По некоторым данным, лжетеррористом оказался 30-летний горожанин. Известно, что мужчина был пьян, когда звонил в банк. Мотивы его поступка и все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Челябинск, Юлия Малецкая
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