Челябинец грозился взорвать руководство банка

Публикации за 09.01.17

В Челябинске задержали телефонного «террориста», угрожавшего взрывом банка.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе городского управления МВД, в 3 часа ночи 8 января поступило сообщение о ложном минировании одного из административных зданий.

По некоторым данным, неизвестный мужчина позвонил на телефон горячей линии одного из банков и заявил о том, что явится в главное отделение с гранатой и взорвет руководство банка.

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В настоящее время полиция проводит проверку. По некоторым данным, лжетеррористом оказался 30-летний горожанин. Известно, что мужчина был пьян, когда звонил в банк. Мотивы его поступка и все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Челябинск, Юлия Малецкая

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