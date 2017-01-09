NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 09.01.17

Челябинец грозился взорвать руководство банка

Челябинец грозился взорвать руководство банка

В Челябинске задержали телефонного «террориста», угрожавшего взрывом банка.

Как сообщили агентству в пресс-службе городского управления МВД, в 3 часа ночи 8 января поступило сообщение о ложном минировании одного из административных зданий.

По некоторым данным, неизвестный мужчина позвонил на телефон горячей линии одного из банков и заявил о том, что явится в главное отделение с гранатой и взорвет руководство банка.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время полиция проводит проверку. По некоторым данным, лжетеррористом оказался 30-летний горожанин. Известно, что мужчина был пьян, когда звонил в банк. Мотивы его поступка и все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 09.01.17

Врачей медчанчасти ММК отметили на федеральном уровне. / Резкое падение: Южный Урал попал в десятку регионов с наихудшей экономической динамикой в России. / Набережную реки Миасс в Челябинске завалили грязным снегом (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter