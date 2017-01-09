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Челябинск

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Публикации за 09.01.17

В Кыштыме вандалы уничтожили ледовый городок

В Кыштыме вандалы уничтожили ледовый городок

Ледовый городок в Кыштыме не пережил новогодних праздников.

Как передает корреспондент агентства , снежные фигуры, украшавшие ледовый городок в Нижнем Кыштыме, полностью разгромлены. Строители сооружения столкнулись с таким вандализмом впервые.

«Ледяные фигуры могли бы радовать жителей Нижнего Кыштыма вплоть до весны, пока не растают, а теперь мы вынуждены вывозить отсюда весь лед, – цитирует «Кыштымский рабочий» заместителя генерального директора по общим вопросам Кыштымского медеэлектролитного завода Владимира Семина. – Иллюминацию мы тоже постараемся убрать как можно быстрее, пока и ее не раскурочили. Оставим только горки для детей. Самое обидное, что строим такой городок для людей, а теперь приходится от них же его и охранять». На возведение новогоднего городка, в том числе и на заготовку льда, КМЭЗ выделил 420 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

Не ожидая столь вопиющего развития событий, строители ледового городка организовали его охрану лишь до 31 декабря. В соседнем Верхнем Уфалее решили не рисковать: новогоднее сооружение с момента его возведения в круглосуточном режиме охраняют казачьи патрули. Возможно, именно поэтому городок пережил праздничное начало 2017 года без происшествий.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.17

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