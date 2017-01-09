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Челябинск

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Публикации за 09.01.17

В Челябинске иностранец терроризировал бизнесменов, угрожая взрывами

В Челябинске иностранец терроризировал бизнесменов, угрожая взрывами

В Челябинске поймали иностранного мигранта, подозреваемого в вымогательстве.

Как сообщили агентству в ГУ МВД России по региону, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан иностранец, находившийся в розыске.

С июня 2016 года мужчина, нарушивший режим пребывания на территории России, находился в стране нелегально. Кроме того, в отношении него расследуется дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство).

По некоторым данным, гражданин Таджикистана звонил по телефонам челябинским предпринимателям и, угрожая взорвать их недвижимость и автомобили, вымогал крупные суммы – до нескольких миллионов рублей. В пресс-службе ГУ МВД отказались комментировать данную информацию.

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В отношении задержанного иностранца было возбуждено еще и административное дело за нарушение правил пребывания на территории РФ.

Калининский районный суд Челябинской области вынес решение о выдворении мигранта за пределы страны. Однако до приговора по уголовному делу о вымогательстве задержанный будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 09.01.17

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