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Челябинск

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Публикации за 09.01.17

В Челябинске автобус столкнулся с «Ладой», есть пострадавшие

В Челябинске автобус столкнулся с «Ладой», есть пострадавшие

Челябинка пострадала при столкновении автобуса и «легковушки».

Как сообщили агентству в городском управлении ГИБДД, дорожная авария произошла в 9:25 утра 7 января на улице Братьев Кашириных, недалеко от остановки «Партизанская».

29-летний водитель автобуса ПАЗ врезался в автомобиль ВАЗ–11193 («Лада-Калина»), двигавшийся впереди в попутном направлении.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате ДТП пострадала 27-летняя женщина, управлявшая «Ладой». С сотрясением головного мозга она направлена на амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Малецкая

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