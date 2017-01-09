В Челябинске автобус столкнулся с «Ладой», есть пострадавшие

Публикации за 09.01.17

Челябинка пострадала при столкновении автобуса и «легковушки».

Как сообщили агентству «Новый День» в городском управлении ГИБДД, дорожная авария произошла в 9:25 утра 7 января на улице Братьев Кашириных, недалеко от остановки «Партизанская».

29-летний водитель автобуса ПАЗ врезался в автомобиль ВАЗ–11193 («Лада-Калина»), двигавшийся впереди в попутном направлении.

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В результате ДТП пострадала 27-летняя женщина, управлявшая «Ладой». С сотрясением головного мозга она направлена на амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Малецкая

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