Четверо южноуральцев погибли из-за неисправной газовой горелки

Публикации за 09.01.17

В новогодние каникулы четыре человека погибли в Челябинской области из-за неисправной газовой горелки.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», трагедия произошла в частном доме по улице Бамовская поселка Николаевка Варненского района.

Предварительная проверка показала, что в помещении была установлена печная горелка, эксплуатировавшаяся с нарушениями правил использования газа в быту. В результате обледенения наружной части дымохода тяга в печи отсутствовала, форточки и окна были закрыты. В итоге четыре человека, находившиеся в доме, отравились угарным газом. Спасти южноуральцев не удалось.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Как уже сообщал «Новый День», в новогодние праздники на Южном Урале было зарегистрировано еще одно отравление: утром 2 января в поселке Первомайском Коркинского района угарным газом надышались шесть человек, в том числе четверо маленьких детей. В этом случае летального исхода удалось избежать. Юные южноуральцы были госпитализировано в состоянии средней степени тяжести в больницу.

По данным газовиков, в доме, где пострадали коркинцы, был самовольно установлен газовый проточный водонагреватель. На момент проверки дымоход прибора оказался неисправен.

При этом специалисты АО «Газпром газораспределение Челябинск» в прошедшем году проводили проверку газового оборудования в Николаевке и Первомайском. Однако хозяева обоих домов отказались пускать их в помещения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.17

За дома и машины-«невидимки» налоговики теперь будут брать штрафы. / В Челябинске автобус столкнулся с «Ладой», есть пострадавшие. / В Челябинске иностранец терроризировал бизнесменов, угрожая взрывами. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»