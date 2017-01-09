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Публикации за 09.01.17

Четверо южноуральцев погибли из-за неисправной газовой горелки

Четверо южноуральцев погибли из-за неисправной газовой горелки

В новогодние каникулы четыре человека погибли в Челябинской области из-за неисправной газовой горелки.

Как сообщили агентству в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», трагедия произошла в частном доме по улице Бамовская поселка Николаевка Варненского района.

Предварительная проверка показала, что в помещении была установлена печная горелка, эксплуатировавшаяся с нарушениями правил использования газа в быту. В результате обледенения наружной части дымохода тяга в печи отсутствовала, форточки и окна были закрыты. В итоге четыре человека, находившиеся в доме, отравились угарным газом. Спасти южноуральцев не удалось.

«Новый День – Челябинск» , и

Как уже сообщал , в новогодние праздники на Южном Урале было зарегистрировано еще одно отравление: утром 2 января в поселке Первомайском Коркинского района угарным газом надышались шесть человек, в том числе четверо маленьких детей. В этом случае летального исхода удалось избежать. Юные южноуральцы были госпитализировано в состоянии средней степени тяжести в больницу.

По данным газовиков, в доме, где пострадали коркинцы, был самовольно установлен газовый проточный водонагреватель. На момент проверки дымоход прибора оказался неисправен.

При этом специалисты АО «Газпром газораспределение Челябинск» в прошедшем году проводили проверку газового оборудования в Николаевке и Первомайском. Однако хозяева обоих домов отказались пускать их в помещения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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