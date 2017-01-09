В магнитогорских школах продлили карантин по гриппу

Публикации за 09.01.17

Каникулы магнитогорских школьников продлятся еще минимум неделю из-за гриппа.

Как сообщили агентству «Новый День» в мэрии, до 16 января включительно в общеобразовательных учреждениях города продлен карантин. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ.

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Напомним, из-за роста заболеваемости простудными инфекциями каникулы у магнитогорских школьников начались на неделю раньше – 26 декабря.

Отметим, отдых затянется и у учеников общеобразовательных учреждений Миасса.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 09.01.17

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