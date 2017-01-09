NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 09.01.17

В магнитогорских школах продлили карантин по гриппу

В магнитогорских школах продлили карантин по гриппу

Каникулы магнитогорских школьников продлятся еще минимум неделю из-за гриппа.

Как сообщили агентству в мэрии, до 16 января включительно в общеобразовательных учреждениях города продлен карантин. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, из-за роста заболеваемости простудными инфекциями каникулы у магнитогорских школьников начались на неделю раньше – 26 декабря.

Отметим, отдых затянется и у учеников общеобразовательных учреждений Миасса.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 09.01.17

В Воронежском зоопарке уничтожили всех птиц. Эксперты побоялись распространения «птичьего гриппа». / Четверо южноуральцев погибли из-за неисправной газовой горелки. / За дома и машины-«невидимки» налоговики теперь будут брать штрафы.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter