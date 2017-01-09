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Публикации за 09.01.17

Челябинский региональный исполком «Единой России» возглавил магнитогорец

Челябинский региональный исполком «Единой России» возглавил магнитогорец

Москва утвердила Алексея Малофеева в качестве руководителя исполкома Челябинского регионального отделения «Единой России».

Как сообщили агентству в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», соответствующее решение президиума генерального совета организации поступило в Челябинск сегодня, 9 января.

Алексей Малофеев родился в 1985 году в Магнитогорске. Окончил Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) имени Носова по специальности «Инженер». Трудовую деятельность начал в 2005 году подручным сталевара электропечи на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

С 2008 по 2011 годы работал ассистентом кафедры металлургии черных металлов МГТУ. В 2010-2011 годах также был консультантом экспертного отдела Магнитогорского городского собрания депутатов. С 2011 по 2016 годы возглавлял исполнительный комитет Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия», занимая параллельно с 2015 года должность зампреда городской избирательной комиссии.

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Напомним, первоначально пост руководителя исполкома прочили председателю избирательной комиссии Челябинской области Алексею Фартыгину. После выборов в Государственную Думу, состоявшихся в сентябре 2016 года, южноуральские власти планировали провести рокировку: глава исполкома «партии власти» Алексей Лошкин должен был возглавить областную избирательную комиссию, а Алексей Фартыгин – занять его место в исполнительном комитете.

Однако против кандидатуры Лошкина выступила председатель Центризбиркома Элла Панфилова. В итоге правительству области пришлось в экстренном порядке проводить через региональный парламент закон, вводящий возрастное ограничение в 65 лет для лиц, замещающих ряд должностей. В том числе и пост председателя контрольно-счетной палаты Челябинской области. И все для того, чтобы возглавлявший КСП Сергей Комяков в преддверии 65-летия уступил кресло Алексею Лошкину, что и произошло на последнем в 2016 году заседании областного заксобрания.

Но и у г-на Фартыгина не сложился переезд из кабинета председателя областного избиркома в кабинет руководителя регионального исполнительного комитета ЕР. Не исключено, что причина – в провале думских выборов: в Челябинской области единороссы показали в сентябре самый низкий результат в России, набрав всего 38%. В итоге Алексею Фартыгину пообещали место в правительстве Челябинской области, а исполняющим обязанности руководителя регионального исполкома партии 26 декабря выбрали Алексея Малофеева. Кандидатуру последнего (уже без приставки «и.о.») и утвердил президиум генсовета «Единой России».

Челябинск, Виктор Елисеев

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