Южноуральские города вновь накрыл смог

Публикации за 09.01.17

Синоптики предупреждают об угрозе смога в Челябинске и Карабаше.

Как сообщили агентству «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 19 часов 9 января до 19 часов 10 января в областном центре ожидаются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Объявлен режим НМУ первой степени опасности.

Об аналогичном режиме с 5 часов 9 января до 19 часов 10 января предупреждены отдельные предприятия, расположенные на территории области за пределами Челябинска.

Кроме того, НМУ второй степени опасности объявлены с 15 часов 9 января до 19 часов 10 января в Карабаше.

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям во время режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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