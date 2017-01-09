В магазинах Челябинска решили подзаработать на замерзающих прохожих (ФОТО)

Публикации за 09.01.17

Челябинские продавцы предложили платить за возможность погреться.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», фотография входной двери торгового павильона с предупреждающей надписью «Тепло платное» появилось на страницах информационно-развлекательного сообщества «Пикабу».

Новация южноуральских представителей сферы торговли вызвала бурную полемику в интернет-сообществе . Большинство комментаторов остались не в восторге от подобной идеи. «Скоро будем платить за воздух…», – дежурно отреагировал один из них.

Другие оказались более прагматичны. «Штраф от Роспотребнадзора тоже будет платным», – прокомментировал участник дискуссии. Другой иронично уточнил: «Не, от Ростехнадзора, они же оказывают услуги в сфере энергетики: обогрев и все такое…».

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Но нашлись и те, кто поддержал авторов объявления: «А я – за. Это чаще на остановочных магазинах. Хочешь зайти, а там толпишка обмороженных и бомжик в придачу – не комильфо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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