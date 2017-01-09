Челябинцы раскрутили своих клиентов на миллион рублей

Публикации за 09.01.17

Супруги из Челябинска «заработали» в Интернете 1 миллион рублей, обещая выслать автозапчасти.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МВД, полиция Челябинска задержала подозреваемых в совершении серии мошенничеств. Ими оказались безработные гражданские супруги из областного центра.

Как установили полицейские, с июня 2015-го по июнь 2016 года пара размещала в сети Интернет объявления о продаже автомобильных запчастей с указанием номера обратной связи. Дождавшись звонка заинтересовавшегося покупателя, «продавцы» обещали отправить автозапчасти с помощью компании-перевозчика и просили заранее перечислить всю необходимую для покупки сумму на их банковскую карту. Получив деньги, мошенники отключали телефон и меняли абонентские номера в объявлениях на новые.

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От действий аферистов пострадал, по меньшей мере, 31 человек. Среди них – жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Краснодарского края. Сумма ущерба уже превысила 980 тысяч рублей.

Преступному дуэту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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