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Челябинск

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Публикации за 09.01.17

На озере Тургояк украли поклонный крест (ФОТО)
Так пропавший крест выглядел летом

На озере Тургояк украли поклонный крест (ФОТО)

На озере Тургояк пропал огромный металлический крест.

Как передает корреспондент агентства , об исчезновении поклонного креста на одной из возвышенностей острова Веры сообщили в соцсетях местные жители. По словам очевидцев, все новогодние праздники конструкция стояла на месте, пропажу заметили 8 января.

Новый День: На озере Тургояк украли поклонный крест (ФОТО)

По мнению миасцев, православную святыню, изготовленную из стальной трубы длиною 5-6 метров, вероятнее всего, спилили, чтобы сдать на металлолом.

«Новый День – Челябинск» , и

Часть горожан предположила, что крест сняли для замены либо реставрации, однако в челябинской епархии данную информацию не подтвердили. В ближайшее время представители РПЦ намерены обратиться в полицию.

Добавим, судя по отзывам в соцсетях, местные жители не особо расстроились из-за исчезновения поклонного креста. «Я не против, а то фото природы не сделать нормальное, везде эти кресты и таблички. Ещё ларька с пивом не хватает», – написала горожанка в сообществе «Свободный Миасс». «Пусть со златоустовской трассы переставят туда, если уж сильно надо. А то, как там ночью ехать, так думаешь, как бы тапки не откинуть при виде этакого «чуда»», – добавила другая.

Челябинск, Юлия Димова

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