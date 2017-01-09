«А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо…»: южноуральские власти отчитались о каникулах без ЧП и происшествий / Подумаешь, несколько трупов и коммунальных аварий

Публикации за 09.01.17

Руководству Челябинской области доложили о том, что новогодние праздники прошли без серьезных ЧП и происшествий. Многочасовые отключения воды и электричества в нескольких городах не в счет.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе главы региона, вице-губернатор Олег Климов рассказал, что в длинные праздничные выходные было зафиксировано снижение количества пожаров и ДТП по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Тем не менее, в дорожных авариях погибли 5 человек, в том числе 2 пешехода. При этом смертельные ДТП произошли не в крупных городах, а в сельских территориях. Особо замглавы региона подчеркнул, что гибели детей «вообще не допущено».

Во время спокойных (с точки зрения чиновников) каникул, жителям ряда южноуральских городов пришлось пережить многочасовые отключения света и воды.

Так, по данным Олега Климова, произошли три локальные аварии на электросетях, при этом две из них в Ашинском районе. 4 января в Симе весь частный сектор, школа, больница и училище лишились света на 10 часов. А 7 января в Миньяре из-за обледенения высоковольтной линии была прекращена подача электричества на водозаборную станцию. В результате, без воды остались 70 многоквартирных домов. Аварию устраняли в течение 16 часов. По словам вице-губернатора, к домам миньярцев подвозили воду в цистерне, а в социальных учреждениях были запасы.

Кроме того, 8 января в Коркино из-за обледенения линии электропередач была обесточена котельная, водонапорная башня и школа. Энергоресурсы, по данным Климова, горожанам вернули через 3 часа.

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Помимо этого, поисково-спасательные службы провели 8 операций: искали заблудившихся туристов и помогали травмировавшимся на Таганае (трижды) и Иремеле (пять раз).

Кроме того, губернатору Борису Дубровскому доложили о совместной работе служб МЧС и ДПС на федеральной дороге М-5, где из-за снегопадов в горнозаводской зоне ограничили движение большегрузов. МЧС развернуло там четыре пункта обогрева на участке от Аши до Миасса и два городка жизнеобеспечения. Никто не пострадал.

Челябинск, Юлия Малецкая

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