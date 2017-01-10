В Магнитогорске иномарка не пропустила трамвай, есть пострадавшие

В Магнитогорске столкнулись трамвай и иномарка.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 9 января на улице Комсомольской.
61-летний водитель автомобиля «Ниссан Ноут», пытаясь повернуть налево, не уступил дорогу трамваю, двигавшемуся в попутном направлении.
В результате столкновения автомобилист госпитализирован в торакальное отделение. В трамвае пострадавших нет.
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По факту ДТП проводится административное расследование.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 09.01.17
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