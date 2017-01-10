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Челябинск

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Публикации за 10.01.17

В Магнитогорске иномарка не пропустила трамвай, есть пострадавшие

В Магнитогорске иномарка не пропустила трамвай, есть пострадавшие

В Магнитогорске столкнулись трамвай и иномарка.

Как передает корреспондент агентства , дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 9 января на улице Комсомольской.

61-летний водитель автомобиля «Ниссан Ноут», пытаясь повернуть налево, не уступил дорогу трамваю, двигавшемуся в попутном направлении.

В результате столкновения автомобилист госпитализирован в торакальное отделение. В трамвае пострадавших нет.

«Новый День – Челябинск» , и

По факту ДТП проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 09.01.17

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