В Челябинской области стали меньше жениться и рожать детей

Публикации за 10.01.17

Естественная убыль южноуральцев в 2016 году составила почти 600 человек.

Как сообщили агентству «Новый День» в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, за прошедшие 12 месяцев в ушедшем году зарегистрировали 47 тысяч 124 новорожденных. Это на 2 тысячи 149 меньше, чем в 2015 году. В прошлом году в Челябинской области родилось 611 двоен и 5 троен.

Число зарегистрированных смертей тоже уменьшилось – на 1 тысячу.

В целом, было выдано 47 тысяч 715 актов о смерти. Таким образом, в 2016 году, по данным органов ЗАГС, умерло на 591 южноуральца больше, чем родилось.

Кроме того, в прошлом году значительно сократилось количество зарегистрированных браков – более чем на 15%. Так, в 2015 году официально оформили отношения 27 тысяч 800 пар, а в 2016-м – 23 тысячи 589.

При этом разводиться тоже стали реже, но снижение составило всего 1%: в 2016 году браки расторгли 15 тысяч 968 пар.

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Помимо этого, органы ЗАГС в прошлом году выдали почти 8 тысяч свидетельств об установлении отцовства, зарегистрировали 394 усыновления и 1 тысячу 969 перемен имени.

Отметим, южноуральцы продолжают давать детям необычные и вычурные имена. Так, в 2016 году на свет появились Эсмиральда, Аврелия, Луна, Устина, Чернявка, Графиня, Ангел, Мелания, Гликерия, Аполлинария, Весна.

Чаще всего девочек на Южном Урале называли Виктория, Мария, София, Дарья, Анна, Анастасия, Полина, Ксения, Екатерина и Валерия.

Самым популярным мужским именем на протяжении нескольких последних лет остается Артем. Также в 2016 году мальчикам чаще всего давали имена: Михаил, Максим, Александр, Кирилл, Иван, Дмитрий, Матвей, Егор и Тимофей.

Наиболее редкими мужскими именами стали Лаврентий, Ярополк, Оскар, Сильвестр, Мануэль, Огнеслав, Космос, Максимельян, Золотой, Князь.

Челябинск, Юлия Малецкая

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