В Кунашаке заживо сгорели 8 коров

Публикации за 10.01.17

В Челябинской области пожар на частном подворье уничтожил домашний скот.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании деревянной постройки на улице Гоголя в Кунашаке поступило накануне в 4 часа 42 минуты.

Прибывшие на место огнеборцы потушили охваченный пламенем сарай площадью 36 квадратных метров, однако находившихся внутри коров спасти не удалось. В результате ЧП погибли 8 голов.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, собственники подсчитывают причиненный ущерб.

Челябинск, Юлия Димова

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