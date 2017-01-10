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Челябинск

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Публикации за 10.01.17

В Аше директор муниципального предприятия пытался прикарманить грузовик

В Аше директор муниципального предприятия пытался прикарманить грузовик

Бывший директор ашинского МУПа получил условный срок за хищение бюджетных денег и попытку присвоить грузовик.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, преступление южноуралец совершил в апреле 2015 года, являясь исполняющим обязанности директора МУП «Ашинская городская управляющая компания».

Мужчина поручил главному бухгалтеру перечислить 335 тысяч рублей на расчетный счет индивидуального предпринимателя за якобы приобретенные запчасти для техники, предоставив подложные документы. На самом деле он был просто должен эту сумму бизнесмену и решил расплатиться средствами предприятия.

«Новый День – Челябинск» , и

Кроме того, используя свое служебное положение, ашинец попытался присвоить находившийся в хозяйственном ведении МУП автомобиль ЗИЛ стоимостью свыше 177 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб. В итоге Ашинский городской суд приговорил южноуральца к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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