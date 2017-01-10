NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 10.01.17

В Челябинске будут судить иностранца, изнасиловавшего девушку-подростка

В Челябинске будут судить иностранца, изнасиловавшего девушку-подростка

В Челябинске перед судом предстанет гражданин Киргизии, надругавшийся над несовершеннолетней.

Как передает корреспондент агентства , завершено расследование уголовного дела 22-летнего иностранца, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 17-летней горожанки.

По данным следствия, поздним вечером одного из дней августа 2016 года киргиз, управлявший автомобилем, заметил на улице одинокую девушку. Иностранец подъехал к ней и силой затащил в машину, затем увез в безлюдное место и надругался. Затем мужчина вновь усадил девушку в автомобиль. По дороге машину остановили сотрудники ГИБДД. Пострадавшая рассказала полицейским о насилии, преступника немедленно задержали.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 10.01.17

В Аше директор муниципального предприятия пытался прикарманить грузовик. / В Кунашаке заживо сгорели 8 коров. / В Челябинской области стали меньше жениться и рожать детей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter