В Челябинске будут судить иностранца, изнасиловавшего девушку-подростка

Публикации за 10.01.17

В Челябинске перед судом предстанет гражданин Киргизии, надругавшийся над несовершеннолетней.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», завершено расследование уголовного дела 22-летнего иностранца, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 17-летней горожанки.

По данным следствия, поздним вечером одного из дней августа 2016 года киргиз, управлявший автомобилем, заметил на улице одинокую девушку. Иностранец подъехал к ней и силой затащил в машину, затем увез в безлюдное место и надругался. Затем мужчина вновь усадил девушку в автомобиль. По дороге машину остановили сотрудники ГИБДД. Пострадавшая рассказала полицейским о насилии, преступника немедленно задержали.

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В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Юлия Малецкая

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