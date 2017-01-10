Пристроили-таки: Алексей Фартыгин занял пост замруководителя аппарата южноуральского губернатора

Публикации за 10.01.17

Экс-председатель облизбиркома назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», соответствующее постановление глава Южного Урала Борис Дубровский подписал вчера, 9 января.

Отметим, что на новую должность Алексей Фартыгин назначен с испытательным сроком в 3 месяца.

Ранее должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области занимал Сергей Обертас. В декабре 2016 года он ушел в отставку в связи с избранием председателем избирательной комиссии Челябинской области. До этого момента облизбирком возглавлял Фартыгин.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Кроме того, вчера же губернатор подписал постановление о назначении заместителя начальника главного контрольного управления региона. Эту должность с испытательным сроком в 6 месяцев заняла Анна Казакевич.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.01.17

Ученые: инопланетные сигналы подходят для разгона кораблей пришельцев. / В Челябинске будут судить иностранца, изнасиловавшего девушку-подростка. / В Аше директор муниципального предприятия пытался прикарманить грузовик. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»