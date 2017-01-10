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Челябинск

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Публикации за 10.01.17

Каникулы продолжаются! В всех школах Челябинска объявили карантин

Каникулы продолжаются! В всех школах Челябинска объявили карантин

Челябинские школы закрыли на карантин.

Как передает корреспондент агентства , решение о введении карантина во всех школах областного центра с 11 января принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения ОРВИ и гриппа.

Пока городские власти решили продлить каникулы до конца недели – до 14 января включительно. Начнутся ли занятия 16 января, будет решено в пятницу.

«Новый День – Челябинск» , и

Как уже сообщал , в настоящее время карантин действует в школах Миасса и Магнитогорска. В Челябинске занятия на этой неделе проходили лишь в некоторых образовательных учреждениях, так как многие школьники находятся еще на зимних каникулах. Кроме того, в понедельник, 9 января, из-за мороза были отменены занятия во всех классах первой смены и для большинства учащихся второй смены.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.01.17

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