Обещанного три года ждут? В Челябинской области планируют открыть национальный парк, создать который обещали в 2014 году

Публикации за 10.01.17

В Год экологии на Южном Урале намерены открыть новый национальный парк.

О подобных планах орассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

«Мы планируем создать 10 новых особо охраняемых природных территорий. Это шесть нацпарков: «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области, «Ладожские шхеры» в Карелии, «Хибины» в Мурманской области, «Кодар» в Забайкальском крае, «Зигальга» в Челябинской области, «Ленские столбы» в Якутии. Также появятся два заповедника: «Васюганский» в Томской и Новосибирской областях и «Ингерманландский» в Ленинградской. И еще два заказника – «Соловецкий» в Архангельской области и «Новосибирские острова» в Якутии», цитирует чиновника «Российская газета».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», Зигальга является одним из самых мощных и протяженных хребтов Южного Урала. Горная цепь расположена на левом берегу реки Юрюзань. Создание национального парка «Зигальга» площадью 84 тысячи гектаров планировалось в Челябинской области еще в 2014 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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