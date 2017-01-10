NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 10.01.17

Южноуральцам придется больше платить за капремонт

Южноуральцам придется больше платить за капремонт

Взносы на капремонт подросли в Челябинской области на 30 копеек с «квадрата».

Как сообщили агентству в пресс-службе правительства Челябинской области, с 1 января минимальный размер взноса на капитальный ремонт изменился с 6,7 до 7 рублей.

Таким образом, в феврале собственники помещений в многоквартирных домах региона получат квитанции за январь с расчетом платежей уже на основе нового тарифа и с начисленной на задолженность пеней, если таковая сформировалась.

Размер пени остался прежним – одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на день фактической оплаты, за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, депутатами Законодательного собрания Челябинской области утверждены изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», согласно которым оплачивать взносы на капремонт необходимо до 25-го числа месяца, следующего за расчетным.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.01.17

Земля разминулась с астероидом, размером с многоэтажку. Его взрыв в десятки раз превзошел бы по мощности бомбу в Хиросиме. / Обещанного три года ждут? В Челябинской области планируют открыть национальный парк, создать который обещали в 2014 году. / Каникулы продолжаются! В всех школах Челябинска объявили карантин.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter