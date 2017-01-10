Южноуральцам придется больше платить за капремонт

Публикации за 10.01.17

Взносы на капремонт подросли в Челябинской области на 30 копеек с «квадрата».

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, с 1 января минимальный размер взноса на капитальный ремонт изменился с 6,7 до 7 рублей.

Таким образом, в феврале собственники помещений в многоквартирных домах региона получат квитанции за январь с расчетом платежей уже на основе нового тарифа и с начисленной на задолженность пеней, если таковая сформировалась.

Размер пени остался прежним – одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на день фактической оплаты, за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты.

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Напомним, депутатами Законодательного собрания Челябинской области утверждены изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», согласно которым оплачивать взносы на капремонт необходимо до 25-го числа месяца, следующего за расчетным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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