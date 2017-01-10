Махнем не глядя: в Челябинске завод меняют на внедорожник

Публикации за 10.01.17

Челябинские бизнесмены избавляются от асфальтовых заводов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на одном из сайтов бесплатных объявлений в 2017 году появилось сразу два предложения о продаже заводов по производству асфальта.

Один из продавцов назначил цену в 1 миллион 650 тысяч рублей за оборудование 1991 года выпуска. В составе завода: агрегаты питания (4 бункера), сушильный и смесительный агрегаты, а также «битумное хозяйство» (30 кубов – 2 штуки), горелки на природном газе, кабина оператора и бункер-накопитель. Производительность завода – 40 тонн асфальта в час.

Примечательно, что собственник готов обменять предприятие не только на деньги, но и на внедорожник, тягач или металлообрабатывающее оборудование.

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Аналогичный асфальтовый завод, но 1992 года выпуска, другой собственник пытается продать за 3,5 миллиона рублей. По его словам, оборудование 25-летней давности находится в идеальном состоянии.

Челябинск, Юлия Малецкая

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