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Челябинск

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Публикации за 10.01.17

В Челябинске возбудили дело по факту кражи полумиллиона рублей при капремонте дома

В Челябинске возбудили дело по факту кражи полумиллиона рублей при капремонте дома

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при капитальном ремонте многоквартирного дома в Челябинске.

Как сообщили агентству в прокуратуре региона, проведена проверка по обращению жителей дома №41 «Б» по улице Рабочей в поселке Новосинеглазово.

Установлено, что в ноябре 2015 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства Челябинска и ОАО «Многоотраслевое жилищно-коммунальное объединение» был заключен договор о финансировании расходов на проведение аварийно-восстановительных работ. Стоимость ремонта внутридомовых инженерных сетей и оборудования дома, а также затраты на разработку проектно-сметной документации составили свыше 4,2 миллионов рублей.

ОАО «МЖКО» заключило с подрядчиками договоры на проведение работ по ремонту канализации, по гидроизоляции в помещениях кухонь и санузлов, ремонтных работ инженерных систем теплоснабжения и устройства теплогенераторной. При этом подрядчиков МЖКО выбрало самостоятельно, без проведения каких-либо конкурсных процедур.

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В ходе прокурорской проверки было установлено завышение стоимости ремонта почти на 550 тысяч

рублей путем учета одних и тех же работ по разным позициям, а также путем завышения стоимости оборудования.

Согласно договору о финансировании расходов на проведение аварийно-восстановительных ремонтных работ, заказчик – ОАО «МЖКО» несет ответственность за целевое использование бюджетных средств, наличие утвержденной сметной документации, достоверность и своевременность предоставляемой отчетной документации.

Материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В результате полицейские возбудили дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Ход расследования уголовного дела прокуратура города держит на контроле.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 10.01.17

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