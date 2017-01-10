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Челябинск

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Публикации за 10.01.17

Молодой челябинец едва не замерз в собственном автомобиле – даже «скорая» не хотела его спасать

Молодой челябинец едва не замерз в собственном автомобиле – даже «скорая» не хотела его спасать

В Челябинске пьяный водитель едва не погиб в замороженном автомобиле.

Как сообщили агентству в пресс-службе южноуральского управления Росгвардии, около 22 часов 9 января сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы¸ обратили внимание на припаркованный возле одного из домов по улице 40-летия Победы ВАЗ-2105.

В салоне на переднем пассажирском сидении был виден силуэт человека, а окна автомобиля были покрыты инеем, двери закрыты. На стук человек не отреагировал, тогда сотрудники нацгвардии вскрыли автомобиль и обнаружили мужчину в бессознательном состоянии.

«На место происшествия незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа, – утверждает пресс-служба Росгвардии. – Гражданин с диагнозом острого отравления и общего переохлаждения был госпитализирован в городскую больницу №3».

Пострадавшим оказался 21-летний челябинец. Родственники потеряли молодого человека с вечера 8 января: парень уехал из дома и не вернулся.

«Новый День – Челябинск» , и

Отметим, существует еще одна версия данного происшествия: спасением от смерти молодой человек обязан не сотрудникам Росгвардии, а продавцам магазина, расположенного неподалеку.

Сотрудники торговой точки заметили пьяного парня в невменяемом состоянии около 8 часов утра. Он сел в машину, двигатель не заводил, от помощи отказался. На протяжении дня продавцы наблюдали за парнем и просили включить двигатель, чтобы не замерз. От вызова скорой или родственников парень категорически отказывался. Вечером сотрудники магазина обнаружили, что водитель не шевелится внутри заиндевевшей от мороза машины, а двери не открываются.

Женщины позвонили в полицию. Через некоторое время на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, но врачи никого не разглядели в салоне и попытались обвинить продавцов в ложном вызове. Тут и подоспели сотрудники Росгвардии.

Челябинск, Юлия Малецкая

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