В Троицке несколько тысяч человек сутки живут без воды

Публикации за 10.01.17

В Троицке коммунальная авария оставила без воды несколько тысяч человек.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 9 января отключили водоснабжение в ряде домов на улицах Лизы Чайкиной, Бородина и Фрунзе. По сообщениям средств массовой информации, в районе бывшего пивзавода произошел порыв водовода. Без воды уже сутки остаются около 3 тысяч человек, а также детский сад и школа.

По словам местных жителей, аварию устранять не торопятся: рабочие исчезли после того, как на месте порыва выкопали яму.

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В администрации Троицка не смогли прокомментировать ситуацию. Телефоны ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» не отвечают. Когда горожанам вернут воду – неизвестно.

Челябинск, Юлия Малецкая

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