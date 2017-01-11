В Копейске столкнулись маршрутка и легковушка, пострадали двое

Публикации за 11.01.17

В Копейске два человека пострадали в ДТП с участием общественного транспорта.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожная авария произошла вечером 10 января на проспекте Победы.

Произошло столкновение «Газели», следовавшей по маршруту №139 и автомобиля ВАЗ.

По предварительным дынным, аварию спровоцировал водитель легковушки, вылетевший на встречную полосу. По словам очевидцев, он находился в состоянии опьянения.

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В результате ДТП пострадали два человека, сообщает «kopeysk24.ru».

По факту аварии проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Малецкая

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