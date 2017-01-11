В Челябинске продавец магазина заколол покупателя ножницами

В Челябинске продавец заколол ножницами покупателя.
Как сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СКР по области, трагический инцидент произошел около 22 часов 9 января в продовольственном магазине по улице Горького.
По словам задержанного продавца, незадолго до закрытия в торговую точку зашли два нетрезвых мужчины. Один из них затеял ссору. Когда пьяный покупатель кинулся на сотрудника магазина с кулаками, тот схватил ножницы и несколько раз ударил обидчика. От полученных ран челябинец скончался.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Продавец настаивает на том, что защищал свою жизнь, о чем свидетельствуют полученные им самим телесные повреждения. Эта версия сейчас проверяется.
Так как мужчина не скрывался, в качестве меры пресечения для него избрана подписка о невыезде. Известно, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности. Расследование продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.01.17
В Копейске столкнулись маршрутка и легковушка, пострадали двое. / 11 января ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинске возбудили дело по факту кражи полумиллиона рублей при капремонте дома. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»