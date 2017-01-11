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Челябинск

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Публикации за 11.01.17

В Челябинске продавец магазина заколол покупателя ножницами

В Челябинске продавец магазина заколол покупателя ножницами

В Челябинске продавец заколол ножницами покупателя.

Как сообщили агентству в следственном управлении СКР по области, трагический инцидент произошел около 22 часов 9 января в продовольственном магазине по улице Горького.

По словам задержанного продавца, незадолго до закрытия в торговую точку зашли два нетрезвых мужчины. Один из них затеял ссору. Когда пьяный покупатель кинулся на сотрудника магазина с кулаками, тот схватил ножницы и несколько раз ударил обидчика. От полученных ран челябинец скончался.

«Новый День – Челябинск» , и

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Продавец настаивает на том, что защищал свою жизнь, о чем свидетельствуют полученные им самим телесные повреждения. Эта версия сейчас проверяется.

Так как мужчина не скрывался, в качестве меры пресечения для него избрана подписка о невыезде. Известно, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности. Расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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